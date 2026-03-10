В Україні передбачено кілька видів відпусток для військовослужбовців.

Щорічна основна відпустка може тривати 30 днів. Крім того, за бажанням військового її можна розділити на дві частини, але за умови, що основна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.

Також військовим може надаватися відпустка за сімейними обставинами. За яких сімейних обставин військовому можуть дати відпустку – дізнавалися Факти ICTV.

Відпустка військовослужбовця за сімейними обставинами 2026

Питання відпустки за сімейними обставинами регулюється законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Законом встановлено безпосередньо терміни відпусток. Щорічна основна на період воєнного стану може тривати не більше 30 діб. А відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення може тривати не більше 10 календарних днів. Кожна відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Щоб оформити відпустку за сімейними обставинами, необхідно:

написати рапорт безпосередньо на ім’я командира частини;

додати документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Наприклад, свідоцтво про народження чи смерть, медична довідка тощо.

Які обставини надають право піти у відпустку за сімейними обставинами під час війни

В законі прописані випадки, які надають військовослужбовцю можливість отримати відпустку за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення.

Отже, відпустка за сімейними обставинами:

надається військовослужбовцям до 10 календарних днів у разі укладання шлюбу;

у разі укладання шлюбу; у разі тяжкого стану здоров’я або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата чи сестри, батька чи матері дружини, чи особи, в якої військовослужбовець перебував на вихованні, надається відпустка до семи днів (без урахування часу, необхідного для проїзду на місце проведення відпустки та назад);

(без урахування часу, необхідного для проїзду на місце проведення відпустки та назад); у випадках тяжкого стану здоров’я або смерті інших родичів та рідних надається відпустка до трьох календарних днів;

у випадках пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім’ю військовослужбовця або кровних рідних чи родичів дружини (чоловіка) – до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад; якщо присутність військовослужбовця необхідна у сім’ї, надається відпустка до трьох днів (без урахування часу на проїзд). Така відпустка надається за рішенням командира військової частини один раз протягом календарного року.

Військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва).

За рішенням командира військової частини, військовослужбовцям можуть надавати відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.

