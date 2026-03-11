В сервисных центрах Министерства внутренних дел временно приостановили предоставление услуг.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Приостановка предоставления услуг в сервисных центрах

Причиной стали внеплановые технические работы.

Сейчас смотрят

О возобновлении работы сервисных центров МВД сообщат дополнительно на официальных страницах в социальных сетях.

Ранее в Главном сервисном центре МВД рассказали, как проверить подлинность водительского удостоверения. Это можно сделать при личном обращении в сервисный центр МВД или путем проведения экспертного исследования. Определить подлинность документа “на глаз”, по фотографии или сканированной копии – невозможно.

В сервисном центре администраторы проверяют документ в государственных реестрах и информационных базах.

Также в Главном сервисном центре МВД рассказали, что кандидаты-водители во время сдачи практического экзамена могут самостоятельно выбрать автомобиль, на котором им будет удобнее за рулем. Это может быть автомобиль автошколы или сервисного центра МВД.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как взять талон в сервисный центр для сдачи практического экзамена по вождению.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.