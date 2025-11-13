Продажа и перерегистрация автомобиля с помощью онлайн-сервиса Дія значительно упростили жизнь владельцев транспортных средств. Теперь большинство процедур проходят дистанционно, без необходимости лично посещать сервисные центры МВД.

Почему не работает продажа авто в Дія, читайте в нашем материале.

Почему не могу продать авто через Дія: причины

В Украине водители могут перерегистрировать свое транспортное средство через приложение Дія. Эта процедура в основном проходит быстро, поскольку проверка данных осуществляется автоматически по базам. Однако иногда на экране появляется отказ перерегистрации авто в Дія. Чаще всего это происходит в случае, когда Сервисный центр МВД отклонил договор.

Иногда Дія может работать с задержками или происходят временные перебои, связанные с изменениями в стоимости услуг.

В частности, 13 октября произошла временная пауза в работе услуг для водителей, о чем сообщили в Telegram-канале Дія.

Однако уже 15 октября процедуру возобновили, и с тех пор пользователи снова могут заменять техпаспорт на автомобиль и оформлять продажу транспортных средств.

Но есть и другие причины, по которым заблокирована продажа авто через Дія.

Причины отказа перерегистрации авто в Дія:

транспортное средство или его двигатель находятся в международном или национальном розыске;

один из участников сделки (продавец или покупатель) находится в розыске;

свидетельство о регистрации авто отмечено как утерянный документ в базах полиции;

у продавца открыты исполнительные производства;

на автомобиль наложены обременения в Министерстве юстиции (запрет на отчуждение);

транспортное средство является вещественным доказательством в уголовном производстве.

Не работает продажа авто в Дія: что делать

Для точного выяснения причин стоит обратиться в сервисный центр МВД. Там администратор проверит данные по реестрам, предоставит информацию об ограничениях и подскажет, в какой орган необходимо обратиться.

После устранения всех обстоятельств, блокирующих перерегистрацию, владелец может повторно оформить транспортное средство онлайн через Дію или непосредственно в сервисном центре МВД.

Услуга доступна только для физических лиц и распространяется на три категории транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

Источник : МВД

