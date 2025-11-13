Почему не работает продажа авто в Дії: возможные причины отказа
- Онлайн-продажа и перерегистрация автомобиля через Дию позволяют быстро оформить сделку без посещения сервисного центра МВД.
- Временные перебои в работе услуги могут возникать из-за изменений в стоимости или технических обновлений.
- Отказ в перерегистрации может быть вызван розыском автомобиля, обременением, исполнительным производством или статусом автомобиля как вещественного доказательства.
Продажа и перерегистрация автомобиля с помощью онлайн-сервиса Дія значительно упростили жизнь владельцев транспортных средств. Теперь большинство процедур проходят дистанционно, без необходимости лично посещать сервисные центры МВД.
Почему не работает продажа авто в Дія, читайте в нашем материале.
Почему не могу продать авто через Дія: причины
В Украине водители могут перерегистрировать свое транспортное средство через приложение Дія. Эта процедура в основном проходит быстро, поскольку проверка данных осуществляется автоматически по базам. Однако иногда на экране появляется отказ перерегистрации авто в Дія. Чаще всего это происходит в случае, когда Сервисный центр МВД отклонил договор.
Иногда Дія может работать с задержками или происходят временные перебои, связанные с изменениями в стоимости услуг.
В частности, 13 октября произошла временная пауза в работе услуг для водителей, о чем сообщили в Telegram-канале Дія.
Однако уже 15 октября процедуру возобновили, и с тех пор пользователи снова могут заменять техпаспорт на автомобиль и оформлять продажу транспортных средств.
Но есть и другие причины, по которым заблокирована продажа авто через Дія.
Причины отказа перерегистрации авто в Дія:
- транспортное средство или его двигатель находятся в международном или национальном розыске;
- один из участников сделки (продавец или покупатель) находится в розыске;
- свидетельство о регистрации авто отмечено как утерянный документ в базах полиции;
- у продавца открыты исполнительные производства;
- на автомобиль наложены обременения в Министерстве юстиции (запрет на отчуждение);
- транспортное средство является вещественным доказательством в уголовном производстве.
Не работает продажа авто в Дія: что делать
Для точного выяснения причин стоит обратиться в сервисный центр МВД. Там администратор проверит данные по реестрам, предоставит информацию об ограничениях и подскажет, в какой орган необходимо обратиться.
После устранения всех обстоятельств, блокирующих перерегистрацию, владелец может повторно оформить транспортное средство онлайн через Дію или непосредственно в сервисном центре МВД.
Услуга доступна только для физических лиц и распространяется на три категории транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.