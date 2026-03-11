У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ тимчасово зупинили надання послуг.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Зупинення надання послуг у сервісних центрах

Причиною стали позапланові технічні роботи.

Про відновлення роботи сервісних центрів МВС повідомлять додатково на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Раніше у Головному сервісному центрі МВС розповіли, як перевірити автентичність посвідчення водія. Це можна зробити під час особистого звернення до сервісного центру МВС або шляхом проведення експертного дослідження. Визначити справжність документа “на око”, за фотографією чи сканованою копією – неможливо.

У сервісному центрі адміністратори перевіряють документ у державних реєстрах та інформаційних базах.

Також у Головному сервісному центрі МВС розповіли, що кандидати-водії під час складання практичного іспиту можуть самостійно обрати автівку, на якій їм буде зручніше за кермом. Це може бути автомобіль автошколи або сервісного центру МВС.

