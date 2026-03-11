Украина должна предоставить лидерам Европейского Союза дату возможного возобновления технических процессов на поврежденном российским обстрелом нефтепроводе Дружба.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам во время встречи с президентом Бундестага Юлией Клекнер.

Зеленский о восстановлении нефтепровода Дружба

По словам Зеленского, Украина должна назвать дату – к такому соглашению пришли во время последних бесед с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского Совета Антониу Коштой.

– В последних разговорах мы договорились, что Украина должна дать президентам ЕС дату возможного возобновления, имеется в виду, когда будет восстановлена возможность с точки зрения технических процессов, – сказал он.

Президент утверждает, что необходимо до двух месяцев для восстановления технической возможности работы нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российского удара.

Как объяснил Зеленский, в то же время для восстановления резервуаров, разрушенных вражескими ракетами, нужно около шести месяцев.

Зеленский подчеркнул важность восстановления работы нефтепровода Одесса-Броды.

Отдельно президент отметил, что ему неизвестна цель визита команды, прибывшей из Венгрии.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подчеркнул, что лица, прибывшие из Венгрии, не имеют официального статуса и не проводят никаких встреч на государственном уровне, поэтому их нельзя считать делегацией.

