Украина должна предоставить ЕС дату: Зеленский о восстановлении нефтепровода Дружба
- Украина должна согласовать с руководством ЕС сроки технического восстановления поврежденного российским обстрелом нефтепровода Дружба, что, по предварительным оценкам, может занять до двух месяцев.
- В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул важность восстановления нефтепровода Одесса-Броды.
Украина должна предоставить лидерам Европейского Союза дату возможного возобновления технических процессов на поврежденном российским обстрелом нефтепроводе Дружба.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам во время встречи с президентом Бундестага Юлией Клекнер.
Зеленский о восстановлении нефтепровода Дружба
По словам Зеленского, Украина должна назвать дату – к такому соглашению пришли во время последних бесед с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского Совета Антониу Коштой.
– В последних разговорах мы договорились, что Украина должна дать президентам ЕС дату возможного возобновления, имеется в виду, когда будет восстановлена возможность с точки зрения технических процессов, – сказал он.
Президент утверждает, что необходимо до двух месяцев для восстановления технической возможности работы нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российского удара.
Как объяснил Зеленский, в то же время для восстановления резервуаров, разрушенных вражескими ракетами, нужно около шести месяцев.
Зеленский подчеркнул важность восстановления работы нефтепровода Одесса-Броды.
Отдельно президент отметил, что ему неизвестна цель визита команды, прибывшей из Венгрии.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подчеркнул, что лица, прибывшие из Венгрии, не имеют официального статуса и не проводят никаких встреч на государственном уровне, поэтому их нельзя считать делегацией.