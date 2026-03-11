Україна має надати лідерам Європейського Союзу дату можливого відновлення технічних процесів на пошкодженому російським обстрілом нафтопроводі Дружба.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам під час зустрічі з президентом Бундестагу Юлією Клекнер.

Зеленський про відновлення нафтопроводу Дружба

За словами Зеленського, Україна має назвати дату – до такої домовленості дійшли під час останніх розмов з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Європейської Ради Антоніу Коштою.

– В останніх розмовах ми домовилися, що Україна повинна дати президентам ЄС дату можливого відновлення, мається на увазі, коли буде відремонтована можливість з точки зору технічних процесів, – сказав він.

Президент стверджує, що необхідно до двох місяців для відновлення технічної можливості роботи нафтопроводу Дружба, пошкодженого внаслідок російського удару.

Як пояснив Зеленський, водночас для відновлення резервуарів, зруйнованих ворожими ракетами, потрібно близько шести місяців.

Зеленський наголосив на важливості відновлення роботи нафтопроводу Одеса-Броди.

Окремо президент зауважив, що йому невідома мета візиту команди, яка прибула з Угорщини.

Речник Міністерства закордонних справ україни Георгій Тихий наголосив, що особи, які прибули з Угорщини, не мають офіційного статусу та не проводять жодних зустрічей на державному рівні, тому їх не можна вважати делегацією.

