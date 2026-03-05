Зеленский сказал, когда может возобновить работу нефтепровод Дружба
Нефтепровод Дружба, который россияне серьезно повредили в конце января, может возобновить работу в течение месяца-полутора.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга по итогам совещания в Офисе президента.
Когда заработает нефтепровод Дружба
— Мы можем передать информацию, что в течение этих полутора месяцев восстановление (нефтепровода Дружба. – Ред.) возможно… Но это не значит, что будет восстановлено то, что было разрушено, и можно параллельно делать некоторые вещи, – отметил глава государства.
Президент выразил обеспокоенность тем, что предоставление Украине финансовой помощи со стороны стран Европейского Союза зависит от восстановления Дружбы для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.
– Мы все подготовим, а решение будет тогда соответственно за ними, – добавил глава государства.
Вопрос восстановления нефтепровода Дружба прокомментировал председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.
— Месяц-полтора мы стремимся обеспечить технологическую возможность работы инфраструктуры, а параллельно формируем проектную сметную документацию, которая покажет реальные цифры восстановления и строительства альтернативы. То есть подземных резервуаров казематного типа, чтобы и в дальнейшем эта инфраструктура обеспечивала не только чей-то интерес, но и интересы государства Украина, – сказал Корецкий.
Он напомнил, что в результате дронной атаки РФ 27 января и возгорания существенные повреждения понесла основная перекачивающая станция в Бродах Львовской области.
По словам Корецкого, емкость нефтепровода на 75 тыс. тонн была разрушена.
Строительство подземных резервуаров
Он высказал мнение, что восстановление в прежнем виде не имеет технического смысла, а также это бессмысленно с точки зрения безопасности, ведь новая атака России снова может нанести повреждения.
Поэтому нужно построить подземные резервуарные парки казематного типа по стандартам НАТО.
— Так называемые маневровые резервуарные парки, которые позволяют бесперебойно и, подчеркиваю, безопасно работать для различных сортов и типов нефти, — сказал председатель правления Нафтогаза.
Он добавил, что разрушение одного из элементов нефтепровода означает повреждение крупного инфраструктурного комплекса.
Речь идет о насосных агрегатах, компрессорах, кабельных эстакадах, щитах и панелях управления, электронике и другом оборудовании.
Корецкий обратил внимание, что на пути Украины к евроинтеграции и членству в ЕС вопрос экологии имеет фундаментальное значение.
— Поэтому мы говорим не просто, извините за сленг, что нужно перемотать изолентой и запускать. Речь идет о полноценном, качественном, технологическом процессе, который обеспечит бесперебойную и безопасную работу этой инфраструктуры, — подчеркнул он.
Корецкий добавил, что после атаки РФ Украина оперативно приняла все необходимые меры, чтобы не допустить утечки тысяч тонн нефти наружу и предотвратить экологическую катастрофу.
Над ликвидацией пожара работали 101 единица техники и 300 специалистов, а также отметил значительные усилия спасателей ГСЧС.
Издание Bloomberg пишет, что ЕС может предоставить Украине финансовую помощь для ремонта нефтепровода Дружба.
Это решение может быть принято из-за желания разблокировать поддержку Украины и санкции против России, против которых выступают Венгрия и Словакия.