Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Чили провел беседу с украинскими учеными — 31-й исследовательской миссией на станции Вернадского в Антарктиде.

Об этом глава МИД написал в сети Х.

Сибига встретился с исследователями Антарктиды

— Я поблагодарил наших ученых за их важную работу. Благодаря им Украина вносит важный вклад в глобальные исследования и усилия по преодолению климатического кризиса. Я заверил наших антарктических исследователей, что украинская дипломатия всегда будет прилагать все усилия для их поддержки, — написал Сибига в соцсети Х.

Министр отметил, что посольство Украины в Чили тесно сотрудничает с Национальным антарктическим научным центром и способствует проведению миссий и международному научному сотрудничеству.

Сейчас смотрят

— Уникальные антарктические возможности Украины являются большой дополнительной ценностью для наших партнеров. Украина имеет не только собственную станцию, но и полярное судно снабжения и исследований Ноосфера. Оно активно работает в Антарктике – не только для Украины, но и для других стран, транспортируя жизненно важные грузы и экипажи, – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что недавно группа мексиканских исследователей, среди других иностранных ученых, воспользовалась возможностями Украины для проведения чрезвычайно важных исследований.

— Мы открыты для дальнейшего расширения международного сотрудничества. Как мощная антарктическая исследовательская держава, Украина предлагает взаимовыгодное сотрудничество странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Эта тема стоит на повестке дня почти каждой двусторонней встречи, которую я провожу со странами этого региона, – подчеркнул Сибига.

Министр напомнил, что недавно была принята первая Стратегия Украины в отношении Антарктики, Африки и Мирового океана.

Это часть системной и долгосрочной работы, которая позволит стратегически продвигать национальные интересы Украины и развивать международные партнерства.

Сибига отметил, что Украина будет продвигать все международные инструменты и форматы для расширения антарктических исследований и обеспечения успешного международного сотрудничества, в том числе в вопросе глобального климатического кризиса.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.