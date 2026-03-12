Дополнительная ценность для партнеров: Сибига об антарктических возможностях Украины
- Глава МЗС Украины Андрей Сибига встретился с 31-й антарктической исследовательской миссией на станции Вернадского.
- Министр подчеркнул, что уникальные антарктические возможности Украины - большая дополнительная ценность для международных партнеров.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Чили провел беседу с украинскими учеными — 31-й исследовательской миссией на станции Вернадского в Антарктиде.
Об этом глава МИД написал в сети Х.
Сибига встретился с исследователями Антарктиды
— Я поблагодарил наших ученых за их важную работу. Благодаря им Украина вносит важный вклад в глобальные исследования и усилия по преодолению климатического кризиса. Я заверил наших антарктических исследователей, что украинская дипломатия всегда будет прилагать все усилия для их поддержки, — написал Сибига в соцсети Х.
Министр отметил, что посольство Украины в Чили тесно сотрудничает с Национальным антарктическим научным центром и способствует проведению миссий и международному научному сотрудничеству.
— Уникальные антарктические возможности Украины являются большой дополнительной ценностью для наших партнеров. Украина имеет не только собственную станцию, но и полярное судно снабжения и исследований Ноосфера. Оно активно работает в Антарктике – не только для Украины, но и для других стран, транспортируя жизненно важные грузы и экипажи, – подчеркнул Сибига.
Он добавил, что недавно группа мексиканских исследователей, среди других иностранных ученых, воспользовалась возможностями Украины для проведения чрезвычайно важных исследований.
— Мы открыты для дальнейшего расширения международного сотрудничества. Как мощная антарктическая исследовательская держава, Украина предлагает взаимовыгодное сотрудничество странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Эта тема стоит на повестке дня почти каждой двусторонней встречи, которую я провожу со странами этого региона, – подчеркнул Сибига.
Министр напомнил, что недавно была принята первая Стратегия Украины в отношении Антарктики, Африки и Мирового океана.
Это часть системной и долгосрочной работы, которая позволит стратегически продвигать национальные интересы Украины и развивать международные партнерства.
Сибига отметил, что Украина будет продвигать все международные инструменты и форматы для расширения антарктических исследований и обеспечения успешного международного сотрудничества, в том числе в вопросе глобального климатического кризиса.