Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Чилі провів розмову з українськими вченими – 31-ю дослідницькою місією на станції Вернадського в Антарктиді.

Про це глава МЗС написав у мережі Х.

Сибіга зустрівся із дослідниками Антарктиди

– Я подякував нашим вченим за їхню важливу роботу. Завдяки їм Україна робить важливий внесок у глобальні дослідження та зусилля з подолання кліматичної кризи. Я запевнив наших антарктичних дослідників, що українська дипломатія завжди докладатиме всіх зусиль для їх підтримки, – написав Сибіга в соцмережі Х.

Міністр зазначив, що посольство України в Чилі тісно співпрацює з Національним антарктичним науковим центром та сприяє проведенню місій і міжнародній науковій співпраці.

– Унікальні антарктичні можливості України є великою додатковою цінністю для наших партнерів. Україна має не тільки власну станцію, а й полярне судно постачання та досліджень Ноосфера. Воно активно працює в Антарктиці – не тільки для України, а й для інших країн, транспортуючи життєво важливі вантажі та екіпажі, – наголосив Сибіга.

Він додав, що нещодавно група мексиканських дослідників, серед інших іноземних науковців, скористалася можливостями України для проведення надзвичайно важливих досліджень.

– Ми відкриті до подальшого розширення міжнародного співробітництва. Як потужна антарктична дослідницька держава, Україна пропонує взаємовигідне співробітництво країнам Латинської Америки та Карибського басейну. Ця тема є на порядку денному майже кожної двосторонньої зустрічі, яку я проводжу з країнами цього регіону, – наголосив Сибіга.

Міністр нагадав, що нещодавно була ухвалена перша Стратегія України щодо Антарктики, Африки та Світового океану.

Це частина системної та довгострокової роботи, яка дозволить стратегічно просувати національні інтереси України та розвивати міжнародні партнерства.

Сибіга зазначив, що Україна буде просувати всі міжнародні інструменти та формати для розширення антарктичних досліджень та забезпечення успішної міжнародної співпраці, в тому числі у питанні глобальної кліматичної кризи.

