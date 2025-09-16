Накануне 30-летия независимости, 19 августа 2021 года, Украина приобрела бывший флагман королевского научного флота Великобритании – исследовательский ледокол James Clark Ross.

До этого Украина почти 20 лет не имела собственного научного судна для полярных исследований, ведь последний самостоятельный рейс в Южном океане был осуществлен в 2001–2002 годах.

Зачем Украине ледокол Ноосфера в Антарктике и каковы характеристики судна, читайте в нашем материале.

Ледокол Ноосфера: что известно

30 августа 2021 года на судне подняли сине-желтый флаг, а 5 октября ледокол прибыл из Фредериксхавна (Дания) в Одессу.

29 октября 2021 года состоялось торжественное переименование судна в Ноосфера. С тех пор Ноосфера стала флагманом украинского научно-исследовательского флота.

За сколько Украина приобрела ледокол Ноосфера

Ледокол был приобретен Украиной у Великобритании за $5 млн. После покупки судно получило название Ноосфера, что символично связано с академиком Владимиром Вернадским, который много лет посвятил развитию этого научного направления.

Ледокол Ноосфера: характеристики

Ледокол имеет длину более 99 м, ширину почти 19 м и водоизмещение 5 732 т. На борту расположены несколько лабораторий и системы лебедок, которые позволяют изучать морское дно на глубине до 8 км.

Судно рассчитано на экипаж из 27 человек и может принимать до 50 ученых, при этом автономность плавания достигает двух месяцев, что позволяет проводить исследования в любой точке.

До приобретения и переименования корабль назывался James Clark Ross. Он был построен компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенде (Великобритания) и торжественно спущен на воду Ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году. Судно получило название в честь легендарного английского моряка и полярного исследователя Джеймса Кларка Росса, который осуществил одну из крупнейших экспедиций в Антарктиду своего времени.

В 1996 году, когда Великобритания передала Украине свою антарктическую станцию Фарадей (ныне Академик Вернадский), именно этот ледокол доставил первую украинскую антарктическую экспедицию на ледяной континент. В течение следующих трех десятилетий James Clark Ross использовался как международная платформа для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Он участвовал в первом международном исследовании запасов криля в Атлантической части Южного океана, а также в исследованиях поверхности в Арктике, что дало новые данные о масштабах и влиянии изменений климата на этот регион.

Зачем Украине нужен ледокол Ноосфера

Благодаря собственному ледоколу Ноосфера Украина смогла вернуться к исследованиям Мирового океана, улучшить логистику и расширить возможности экспедиций на антарктическую станцию Академик Вернадский, создавать научно-логистические консорциумы с другими странами и проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике и других регионах планеты.

Зачем нужен украинский ледокол Ноосфера:

Возобновление собственных исследований Мирового океана — ключевого источника ресурсов XXI века.

Платформа для испытания новейшего океанографического оборудования.

Плавучий институт с восемью лабораториями и возможностью принять до 50 ученых на борту.

Оптимизация логистики украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Плавучая кафедра для практического обучения студентов морских специальностей.

Возможность возглавить международные научно-исследовательские и логистические консорциумы, особенно для стран без собственных исследовательских судов.

Возвращение к океанским экспедициям к 30-летию независимости — сильный сигнал для мирового сообщества развитых стран.

Длительный срок службы судна (не менее 20 лет) открывает возможности для целого поколения ученых и студентов.

Фото: МОН

Источник : Минобразования

