У п’ятницю, 13 березня, у всіх регіонах будуть застосовувати графіки вимкнення електрики. Вони діятимуть у другій половині дня.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 13 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 17:00 до 23:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – зазначається у повідомленні.

Причина введення обмежень – наслідки ракетних і дронових атак Росії на енергетичну систему.

Стан енергосистеми може змінюватися. Час і обсяг відключень за вашою адресою слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, державний секретар Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Томас Штеффен заявив, що Україна під час війни накопичила унікальний досвід захисту енергетичної інфраструктури та кризового управління енергетичним сектором, пише Укрінформ.

Урядовець зауважив, що Німеччина стала ключовим партнером України в енергетиці, виділивши з 2022 року понад 1 млрд євро на екстрену допомогу.

Він наголосив, що “Україна може багато що запропонувати у відповідь”.

За словами Штеффена, цієї зими країна захищала енергетичну інфраструктуру від російських атак, одночасно обороняючи небо над критичними об’єктами енергетики.

У результаті сьогодні ЗСУ перебувають на передовій інноваційної протиповітряної оборони проти масованих атак ракет та дешевих безпілотників.

Українські енергетичні компанії та органи влади здобули навички кризового управління та отримали безпрецедентний унікальний досвід.

Штеффен наголосив, що “Німеччина може багато чому навчитися з досвіду України”.

