У Києві з 14 березня підвищиться вартість проїзду у приватних маршрутках. Ціна за поїздку становитиме 20 грн для всіх маршруток, що здійснюють перевезення в межах столиці.

Деякі перевізники вже повідомили пасажирів про зміну тарифів.

Зростання вартості проїзду в маршрутках Києва: що відомо

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА уточнили, що міська влада встановлює тарифи лише для автобусних маршрутів загального користування, які працюють у звичайному режимі руху.

Це означає, що місто регулює ціну проїзду лише на маршрутах муніципального пасажирського транспорту, а тарифи приватних перевізників не встановлюються.

Приватні перевізники інформують владу про підвищення вартості та пояснюють його причини.

– Враховуючи офіційні листи від приватних перевізників, що працюють на маршрутній мережі Києва, то з 14 березня вартість проїзду у маршрутних таксі зросте на 5 грн і становитиме 20 грн за поїздку, – повідомив Валентин Кульбако, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У Департаменті зазначають, що приватні перевізники пояснюють підвищення тарифу низкою причин, насамперед різким зростанням вартості дизельного палива.

Приватні компанії додають, що підвищення тарифу є вимушеним кроком через значне зростання витрат на дизельне пальне, запасні частини та інші матеріально-технічні ресурси, необхідні для забезпечення стабільної роботи транспорту та безперебійного перевезення пасажирів.

– Наголошуємо, що у місті залишається незмінною вартість поїздок у комунальному пасажирському транспорті – метро, трамваях, тролейбусах та автобусах. Місто продовжує підтримувати доступний тариф для пасажирів на цих видах транспорту, – зауважують у Департаменті.

Зміни тарифу стосуються лише маршрутів, які обслуговують приватні перевізники у режимі маршрутного таксі.

Джерело : ТСН

