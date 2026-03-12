У Києві піднімають ціни на проїзд – скільки доведеться платити у маршрутках
- З 14 березня вартість проїзду у приватних маршрутках Києва зросте на 5 грн і становитиме 20 грн за поїздку.
- Тарифи на комунальний транспорт - метро, трамваї, тролейбуси та автобуси - залишаються незмінними.
У Києві з 14 березня підвищиться вартість проїзду у приватних маршрутках. Ціна за поїздку становитиме 20 грн для всіх маршруток, що здійснюють перевезення в межах столиці.
Деякі перевізники вже повідомили пасажирів про зміну тарифів.
Зростання вартості проїзду в маршрутках Києва: що відомо
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА уточнили, що міська влада встановлює тарифи лише для автобусних маршрутів загального користування, які працюють у звичайному режимі руху.
Це означає, що місто регулює ціну проїзду лише на маршрутах муніципального пасажирського транспорту, а тарифи приватних перевізників не встановлюються.
Приватні перевізники інформують владу про підвищення вартості та пояснюють його причини.
– Враховуючи офіційні листи від приватних перевізників, що працюють на маршрутній мережі Києва, то з 14 березня вартість проїзду у маршрутних таксі зросте на 5 грн і становитиме 20 грн за поїздку, – повідомив Валентин Кульбако, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
У Департаменті зазначають, що приватні перевізники пояснюють підвищення тарифу низкою причин, насамперед різким зростанням вартості дизельного палива.
Приватні компанії додають, що підвищення тарифу є вимушеним кроком через значне зростання витрат на дизельне пальне, запасні частини та інші матеріально-технічні ресурси, необхідні для забезпечення стабільної роботи транспорту та безперебійного перевезення пасажирів.
– Наголошуємо, що у місті залишається незмінною вартість поїздок у комунальному пасажирському транспорті – метро, трамваях, тролейбусах та автобусах. Місто продовжує підтримувати доступний тариф для пасажирів на цих видах транспорту, – зауважують у Департаменті.
Зміни тарифу стосуються лише маршрутів, які обслуговують приватні перевізники у режимі маршрутного таксі.