Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, а не на него, чтобы добиться перемирия в войне России против Украины.

Зеленский обратился к Трампу и призвал к давлению на Путина

В интервью Politico и Welt глава государства отметил, что украинцы устали, однако их моральный дух остается высоким, и они не готовы принять ультиматумы РФ о сдаче территорий на востоке Украины.

– Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действихтельно хотят закончить эту войну. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня, – сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что до сих пор не получил однозначного ответа относительно того, как выглядят гарантии безопасности для Украины, которые должны стать основой мирного соглашения.

Сейчас смотрят

— Президент Трамп спросил меня: “Вы уверены, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее, чем у НАТО?” Я ответил: “Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Да благословит вас Бог, если у нас будут гарантии безопасности сильнее, чем у НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?” — сказал Зеленский.

Он отметил, что гарантии безопасности необходимо будет утвердить в национальных парламентах и ​​Конгрессе США. По словам Зеленского, это в свою очередь будет означать — будущие администрации не смогут от них отказаться.

Кроме того, Зеленский призвал лидеров Европы разработать план Б для обеспечения долгосрочного финансирования Украины и найти способ побороть “шантаж” венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который блокирует кредит в 90 млрд евро.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.