Президент України Володимир Зеленський попросив американського колегу Дональда Трампа посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна, а не на нього, аби домогтися перемир’я у війні Росії проти України.

Зеленський звернувся до Трампа щодо тиску на Путіна

В інтерв’ю Politico та Welt голова нашої держави зазначив, що українці втомилися, проте їхній моральний дух залишається високим, і вони не готові прийняти ультиматуми РФ про здачу територій на сході України.

– Нам потрібні переговори. Ми їх підтримуємо. Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть закінчити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене, — сказав президент України.

Зеленський додав, що досі не отримав однозначної відповіді щодо того, який вигляд матимуть гарантії безпеки для України, які мають стати основою мирної угоди.

– Президент Трамп запитав мене: “Ви впевнені, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими, ніж у НАТО?” Я відповів: “Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Хай благословить вас Бог, якщо у нас будуть гарантії безпеки сильніші, ніж у НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?”- сказав Зеленський.

Він зауважив, що гарантії безпеки необхідно буде затвердити в національних парламентах і Конгресі США — це гарантує, що майбутні адміністрації не зможуть від них відмовитися.

Крім того, Зеленський закликав лідерів Європи розробити план Б для забезпечення довгострокового фінансування України та знайти спосіб побороти “шантаж” угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який блокує кредит у 90 млрд євро.

