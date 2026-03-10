Президент Владимир Зеленский надеется, что Соединенные Штаты не поддадутся на российское давление в вопросе снятия введенных ранее санкций.

Зеленский о возможном снятии санкций США с России

— Что касается конкретики, диалога России с США, нам известно, что Россия проводит диалоги с представителями Соединенных Штатов Америки о возможном снятии санкций. Мы очень верим, что США не пойдут на такие уступки, — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 10 марта.

По его словам, если санкции с России будут сняты, “безусловно это будет серьезный удар: по нам это будет удар с точки зрения оружия, а по всему миру это — репутационный удар, очень сложный, очень серьезный”.

— Как можно снимать санкции с России? Если она агрессор, значит так можно делать и не только им. В принципе это такой не очень положительный пример для других, — сказал президент.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил, что “это правильная стратегия для всех — экономически не поддерживать Россию”.

— Мне кажется, что это не исключительно украинская стратегия, это стратегия всего цивилизованного мира, чтобы Россия финансово страдала, потому что она использует эти деньги против нас, использует именно на оружие, — добавил он.

Санкции США против России

22 октября Министерство финансов США ввело санкции против Роснефти, Лукойла и их дочерних компаний. В список включены более 34 фирм.

Это решение было принято “в связи с отсутствием серьезной приверженности России мирному процессу с целью прекращения войны в Украине”.

6 марта Минфин США снял санкции с немецкой дочерней компании Роснефти — Rosneft Deutschland.

7 марта стало известно, что Министерство финансов США рассматривает возможность снятия санкций с российской нефти, чтобы устранить дефицит нефти в мире из-за военной операции против Ирана на Ближнем Востоке.

За день до этого Соединенные Штаты на 30 дней ослабили санкционные ограничения в отношении нефти из России для Индии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.