Зеленский прибыл в Бухарест: запланированы переговоры с президентом и премьером
Главное
- Владимир Зеленский 12 марта посещает Румынию с официальным визитом.
- В Бухаресте запланированы переговоры с президентом Никушором Даном и премьером Илие Боложаном.
- Стороны обсудят сотрудничество, безопасность Черноморского региона и поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 марта, прибыл в Румынию, где проведет ряд переговоров с руководством страны.
Об этом сообщают в Офисе президента Украины также пресс-службе президента Румынии.
Зеленский прибыл в Бухарест
Как отмечается на сайте Администрации румынского президента, украинский лидер встретится с президентом Румынии Никушором Даном и премьер-министром Илие Боложаном и посетит центр подготовки пилотов F-16.
Согласно программе визита, глава румынского государства примет Зеленского во дворце Котрочень около 13:30 по местному времени.
