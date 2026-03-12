Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 марта, прибыл в Румынию, где проведет ряд переговоров с руководством страны.

Об этом сообщают в Офисе президента Украины также пресс-службе президента Румынии.

Зеленский прибыл в Бухарест

Как отмечается на сайте Администрации румынского президента, украинский лидер встретится с президентом Румынии Никушором Даном и премьер-министром Илие Боложаном и посетит центр подготовки пилотов F-16.

Согласно программе визита, глава румынского государства примет Зеленского во дворце Котрочень около 13:30 по местному времени.

