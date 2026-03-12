Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 березня, прибув до Румунії, де проведе низку переговорів із керівництвом країни.

Про це повідомляють в Офісі президента Україниа також пресслужбі президента Румунії.

Зеленський прибув до Бухареста

Як зазначається на сайті Адміністрації румунського президента, український лідер зустрінеться з президентом Румунії Нікушором Даном та прем’єр-міністром Іліє Боложаном та відвідає центр з підготовки пілотів F-16.

Згідно з програмою візиту, глава румунської держави прийме Зеленського у палаці Котрочень близько 13:30 за місцевим часом.

Під час переговорів сторони планують обговорити активізацію економічної, енергетичної та оборонної співпраці, розвиток транспортного сполучення і транскордонних проєктів, а також роль Румунії у процесі відбудови України.

У пресслужбі президента Румунії зазначили, що лідери також обміняються думками щодо розширення Європейського Союзу, трансатлантичних відносин, безпекової ситуації в Чорноморському регіоні та останніх подій на регіональному й глобальному рівнях.

Окрім цього, у палаці Вікторії відбудеться офіційна зустріч президента України з прем’єр-міністром Іліє Боложаном.

Як повідомлялося раніше, вже 13 березня Зеленський має прибути до Парижа для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також очікується, що український лідер може взяти участь у засіданні Європейської ради, яке заплановане на 19–20 березня у Брюсселі.

