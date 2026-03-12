Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в эту пятницу в Париже.

Макрон и Зеленский встретятся в Париже

Переговоры пройдут в Елисейском дворце.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в офисе французского президента.

В ходе встречи лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Украины, а также дальнейшую поддержку со стороны Франции и европейских партнеров.

– Оба лидера обсудят текущую ситуацию, поддержку Франции и европейских партнеров в защите Украины, а также средства усиления давления на Россию, в том числе борьбу с ее теневым флотом, – заявили в Елисейском дворце.

Также президенты коснутся темы достижения мира и гарантий безопасности для Украины.

В частности, Макрон и Зеленский обсудят “условия справедливого и длительного мира и подведут итоги по обязательствам, взятым в рамках “коалиции решительных” по гарантиям безопасности”.

Заседание этой коалиции состоялось 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения России.

Тогда участники подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Ранее, 6 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях по возможному развертыванию войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Документ предусматривает потенциальное участие союзников в гарантиях безопасности после войны.

