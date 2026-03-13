Президент Владимир Зеленский заявил, что только одно послабление США относительно санкций против российской нефти может дать РФ $10 млрд.

Решение США приостановить действие санкций на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 12 марта, может дать России на ее агрессию около $10 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Только одно это послабление со стороны Америки может дать России на войну сумму около $10 млрд. Это точно не помогает миру, – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Глава государства подчеркнул важность продолжения давления на Россию за войну против Украины ради достижения настоящей безопасности и длительного мира. По его словам, нужно преодолеть блокировку 20-го пакета санкций против России, особенно на фоне санкционных послеблений со стороны США против российской нефти.

Сейчас смотрят

После этого Зеленский отметил, что логика США состоит в том, чтобы стабилизировать ситуацию на рынках. И при этом добавил, что Россия будет тратить эти средства на оружие, прежде всего на дроны, которые бьют по Украине.

— Как мы уже видим из доклада разведок, эти же дроны применятся и против соседей Ирана, а также против европейцев, американцев, чье присутствие на тех или иных базах там есть. Поэтому в конце концов снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов, на мой взгляд, не верное решение, — сказал он.

Напомним, что 12 марта США на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами в море.

Минфин США разрешает доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.