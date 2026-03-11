Ормузский пролив под угрозой: МЭА готовит массовое высвобождение нефти
- МЭА предлагает выпустить 300-400 млн баррелей нефти из стратегических резервов, что может стать крупнейшим высвобождением запасов в истории агентства.
- Страны G7 поддержали использование стратегических резервов, чтобы стабилизировать рынок нефти после резкого роста цен на фоне войны на Ближнем Востоке.
- Аналитики сомневаются в быстром эффекте, ведь даже максимальные объемы поставок могут покрыть лишь часть потерь нефти из Персидского залива.
Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить от 300 до 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать резкое увеличение цен на энергоносители.
Об этом сообщает пресс-служба МЭА.
Высвобождение 400 млн баррелей нефти: что известно
Отмечается, что это может стать крупнейшим высвобождением нефти в истории из-за резкого повышения цен, вызванного войной на Ближнем Востоке.
– Этот шаг превысит 182 миллиона баррелей, которые члены МЭА вывели на рынок в 2022 году после вторжения России в Украину. Ранее Wall Street Journal сообщала о планах рекордного вмешательства. МЭА заявило, что 32 его члена имеют более 1,2 миллиарда баррелей в государственных резервах на случай чрезвычайных ситуаций, включая крупнейший буфер – Стратегический нефтяной резерв США, – говорится в материале Bloomberg.
Также сообщается о еще 600 миллионах баррелей промышленных запасов, которые являются обязательствами правительства.
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак относятся к числу производителей, которые углубляют сокращение поставок нефти, ведь они сократили мировую добычу примерно на 6%.
Так, потеря транзита через Ормуз приводит к заполнению резервуаров для хранения нефти в регионе. ОАЭ также приостановили работу своего крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Ruwais во вторник в качестве меры предосторожности после удара беспилотника в этом районе.
Некоторые трейдеры и аналитики сомневаются, что правительства стран-потребителей смогут достаточно быстро использовать запасы, чтобы восполнить дефицит предложения.
Даже если максимальный уровень сокращения объемов добычи в рамках американского SPR совместить с потоками от других членов МЭА, это может покрыть лишь часть от 11 до 16 миллионов баррелей нефти из Персидского залива, которые, по оценкам Citigroup Inc., теряются ежедневно.
Согласно веб-сайту Министерства энергетики США, максимальная пропускная способность нефти из нефтегазовой установки SPR составляет 4,4 миллиона баррелей в день, и после решения президента нефть SPR попадает на открытый рынок в течение 13 дней.
МЭА ранее помогало реализовать пять таких мер: в подготовке к войне в Персидском заливе в 1991 году, после ураганов Рита и Катрина в 2005 году, после вспышки гражданской войны в Ливии в 2011 году и дважды в 2022 году в ответ на сбои, связанные с войной РФ против Украины.
В G7 поддержали высвобождение резервов нефти
Страны G7 сообщили, что в целом поддерживают использование стратегических резервов нефти для стабилизации поставок и уменьшения волатильности на рынке после начала войны в Иране.
Так, в совместном заявлении министры подчеркнули, что вместе с МЭА внимательно отслеживают тенденции на энергетических рынках. Они координируют действия внутри G7, а также с международными партнерами и странами-членами агентства.
Между тем экономисты предупреждают, что длительное повышение цен на нефть может привести к росту инфляции, коррекции на фондовых рынках и дополнительным расходам для водителей.
Предыдущий опыт показывает смешанные результаты таких мер.
После вторжения России в Украину в 2022 году МЭА дважды высвобождало стратегические резервы нефти. Первый выпуск сначала подтолкнул цены на нефть на 20%, поскольку трейдеры восприняли событие как сигнал серьезного дефицита. Но впоследствии такие действия помогли стабилизировать рынок и снизить цены.
Самым успешным исторически был выпуск 1991 года во время операции Буря в пустыне. Тогдашний президент США Джордж Буш-старший приказал осуществить первый в истории выпуск нефти из Стратегического нефтяного резерва в ночь начала коалиционного удара по Ираку.
Члены МЭА также присоединились к выпуску нефти по общему плану. Уже в первый день наступления цены упали более чем на 20%, и до ввода сил коалиции в Ирак и Кувейт стратегические запасы активно поступали на рынок.
Напомним, США атаковали 16 иранских минных судов в районе Ормузского пролива.