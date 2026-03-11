Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить от 300 до 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать резкое увеличение цен на энергоносители.

Об этом сообщает пресс-служба МЭА.

Высвобождение 400 млн баррелей нефти: что известно

Отмечается, что это может стать крупнейшим высвобождением нефти в истории из-за резкого повышения цен, вызванного войной на Ближнем Востоке.

– Этот шаг превысит 182 миллиона баррелей, которые члены МЭА вывели на рынок в 2022 году после вторжения России в Украину. Ранее Wall Street Journal сообщала о планах рекордного вмешательства. МЭА заявило, что 32 его члена имеют более 1,2 миллиарда баррелей в государственных резервах на случай чрезвычайных ситуаций, включая крупнейший буфер – Стратегический нефтяной резерв США, – говорится в материале Bloomberg.

Также сообщается о еще 600 миллионах баррелей промышленных запасов, которые являются обязательствами правительства.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак относятся к числу производителей, которые углубляют сокращение поставок нефти, ведь они сократили мировую добычу примерно на 6%.

Так, потеря транзита через Ормуз приводит к заполнению резервуаров для хранения нефти в регионе. ОАЭ также приостановили работу своего крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Ruwais во вторник в качестве меры предосторожности после удара беспилотника в этом районе.

Некоторые трейдеры и аналитики сомневаются, что правительства стран-потребителей смогут достаточно быстро использовать запасы, чтобы восполнить дефицит предложения.

Даже если максимальный уровень сокращения объемов добычи в рамках американского SPR совместить с потоками от других членов МЭА, это может покрыть лишь часть от 11 до 16 миллионов баррелей нефти из Персидского залива, которые, по оценкам Citigroup Inc., теряются ежедневно.

Согласно веб-сайту Министерства энергетики США, максимальная пропускная способность нефти из нефтегазовой установки SPR составляет 4,4 миллиона баррелей в день, и после решения президента нефть SPR попадает на открытый рынок в течение 13 дней.

МЭА ранее помогало реализовать пять таких мер: в подготовке к войне в Персидском заливе в 1991 году, после ураганов Рита и Катрина в 2005 году, после вспышки гражданской войны в Ливии в 2011 году и дважды в 2022 году в ответ на сбои, связанные с войной РФ против Украины.

В G7 поддержали высвобождение резервов нефти

Страны G7 сообщили, что в целом поддерживают использование стратегических резервов нефти для стабилизации поставок и уменьшения волатильности на рынке после начала войны в Иране.

Так, в совместном заявлении министры подчеркнули, что вместе с МЭА внимательно отслеживают тенденции на энергетических рынках. Они координируют действия внутри G7, а также с международными партнерами и странами-членами агентства.

Между тем экономисты предупреждают, что длительное повышение цен на нефть может привести к росту инфляции, коррекции на фондовых рынках и дополнительным расходам для водителей.

Предыдущий опыт показывает смешанные результаты таких мер.

После вторжения России в Украину в 2022 году МЭА дважды высвобождало стратегические резервы нефти. Первый выпуск сначала подтолкнул цены на нефть на 20%, поскольку трейдеры восприняли событие как сигнал серьезного дефицита. Но впоследствии такие действия помогли стабилизировать рынок и снизить цены.

Самым успешным исторически был выпуск 1991 года во время операции Буря в пустыне. Тогдашний президент США Джордж Буш-старший приказал осуществить первый в истории выпуск нефти из Стратегического нефтяного резерва в ночь начала коалиционного удара по Ираку.

Члены МЭА также присоединились к выпуску нефти по общему плану. Уже в первый день наступления цены упали более чем на 20%, и до ввода сил коалиции в Ирак и Кувейт стратегические запасы активно поступали на рынок.

Напомним, США атаковали 16 иранских минных судов в районе Ормузского пролива.

