Соединенные Штаты предоставили 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые уже находятся в море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лицензию, опубликованную Министерством финансов США.

США временно ослабили санкции на российскую нефть

Согласно документу, странам разрешили покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые были загружены на суда по состоянию на 12 марта.

Разрешение будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, такой шаг призван стабилизировать мировые энергетические рынки.

— Чтобы расширить глобальное влияние на поставки, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море, — написал Бессент в соцсети Х.

В Вашингтоне пояснили, что этот шаг связан с резким ростом напряженности на Ближнем Востоке.

После ударов США и Израиля по Ирану и ответа Тегерана возникли перебои с судоходством через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок нефти в мире.

Это привело к росту цен на энергоносители и угрозе нестабильности на глобальных рынках.

В частности, ранее США объявили об освобождении 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

Это стало частью совместного решения Международного энергетического агентства (МЭА), в которое входят 32 страны, о выпуске 400 млн баррелей нефти для стабилизации рынка.

В МЭА отметили, что война на Ближнем Востоке уже вызвала крупнейшие перебои с поставками нефти в истории.

В то же время Бессент заверил, что временное ослабление санкций не принесет России значительной прибыли.

По его словам, решение касается только нефти, которая уже находится в пути, и носит краткосрочный характер.

— Эта точечная, краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, — заявил министр.

В то же время эксперты отмечают, что этот шаг может осложнить усилия Запада по ограничению доходов России от экспорта энергоносителей.

Ранее Международное энергетическое агентство предложило выпустить от 300 до 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать резкий рост цен на энергоносители.

В МЭА отмечают, что такое решение может стать крупнейшим высвобождением нефти в истории на фоне скачка цен, вызванного войной на Ближнем Востоке.

По данным агентства, страны-члены МЭА имеют более 1,2 млрд баррелей государственных резервов на случай чрезвычайных ситуаций. Крупнейшим из них является стратегический нефтяной резерв США.

