Президент Володимир Зеленський заявив, що лише одне послаблення США щодо санкцій проти російської нафти може надати РФ $10 млрд.

Зеленський про рішення США щодо санкцій проти РФ

Рішення США призупинити дію санкцій на продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня, може дати Росії на її агресію близько $10 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько $10 млрд. Це точно не допомагає миру, – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Глава держави наголосив на важливості продовження тиску на Росію за війну проти України заради досягнення справжньої безпеки і тривалого миру. За його словами, треба подолати блокування 20-го пакету санкцій проти Росії, особливо на тлі санкційних послеблень з боку США проти російської нафти.

Після цього Зеленський зазначив, що логіка США у тому, щоб стабілізувати ситуацію на ринках. Однак, додав він, Росія буде витрачати ці кошти на зброю, передусім на дрони, що б’ють по Україні.

– Як ми вже бачимо у доповідях розвідок, ці самі дрони застосуються і проти сусідів Ірану, а також проти європейців, американців, чия присутність на тих чи інших базах там є. Тому врешті-решт знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, не є правильним рішенням, – сказав він.

Нагадаємо, що 12 березня США на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами в морі.

Мінфін США дозволяє доставку та продаж російської нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня. Ліцензія діятиме до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.

