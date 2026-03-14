Ночью 14 марта во время массированной атаки Украины РФ применила большое количество крылатых ракет и силам ПВО удалось уничтожить все их.

Игнат рассказал о деталях массированного обстрела Украины 14 марта

Начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что по вражеским ракетам сегодня ночью работали системы ПВО Patriot и истребители F-16.

– Сегодня был очередной массированный удар. Около 500 средств воздушного нападения. Здесь были у нас ракеты, атакующие по баллистической траектории. Это Искандер-М или С-400, а также две противокорабельные ракеты Циркон, — рассказал он.

Игнат подчеркнул, что удалось перехватить большее количество баллистики или ракет, которые летели по баллистической траектории.

– Далее мы имеем 100% сбивание сегодня крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда 100% ракет, таких как Х-101 или Калибр, удается перехватить, — отметил спикер.

В то же время он подчеркнул, что такой результат сегодня является заслугой, прежде всего, украинских пилотов.

— Отмечает командующий Воздушными силами прежде всего работу летчиков F-16 и других, которые большую часть крылатых ракет сегодня сбили. Также зенитчики 96 Киевской зенитно-ракетной бригады поработали неплохо именно в сбитии ракет, — добавил Игнат.

Кроме того, он отметил, что есть очень неплохие результаты у экипажей дронов-перехватчиков.

— Значительную часть ударных дронов удалось перехватить именно этим инновационным… Не скажу, что он уже инновационный, потому что уже весь мир интересуется этим способом сбития, перехвата ударных БпЛА, — сказал Игнат.

Напомним, что в ночь на 14 марта РФ атаковала Украину 430 БпЛА и 68 ракетами, в том числе Цирконами, Искандерами и Калибрами. Нашим защитникам удалось сбить 460 воздушных целей.

