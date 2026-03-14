РФ атаковала Украину 430 БпЛА и 68 ракетами, в том числе Цирконами, Искандерами и Калибрами
- Россия в ночь на 14 марта атаковала Украину 498 средствами воздушного нападения, в том числе ракетами и дронами.
- Воздушные силы сообщили, что страна-агрессор запустила Цирконы, баллистические ракеты Искандер-М/С-400, а также крылатые ракеты Калибр и более 400 дронов.
- Нашим защитникам удалось сбить 460 воздушных целей, зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях.
В ночь на 14 марта, начиная с 18:00 минувших суток, РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами.
Ночная атака на Украину 14 марта: что известно
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет наземного и морского базирования.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения:
- 2 противокорабельные ракеты Циркон (район пуска – ВОТ АР Крым);
- 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская обл., РФ);
- 25 крылатых ракет Калибр (район пуска – акватории Черного и Каспийского морей);
- 24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска – Вологодская обл., РФ);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/ 69 (район пуска – Курская обл., РФ, ВОТ Донецкой обл.);
- 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское, Чауда ВОТ АР Крым, около 250 из них – Шахеды.
Основным направлением удара РФ стала Киевщина.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника разных типов:
- 1 противокорабельную ракету Циркон;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 25 крылатых ракет Калибр;
- 24 крылатые ракеты Х-101;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 402 вражеских БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БпЛА на 7 локациях.
Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.
