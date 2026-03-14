В ночь на 14 марта, начиная с 18:00 минувших суток, РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами.

Ночная атака на Украину 14 марта: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения:

Сейчас смотрят

2 противокорабельные ракеты Циркон

13 баллистических ракет Искандер-М

25 крылатых ракет Калибр

24 крылатые ракеты Х-101

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 69

430 ударных БпЛА типа Shahed

Основным направлением удара РФ стала Киевщина.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника разных типов:

1 противокорабельную ракету Циркон;

7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

25 крылатых ракет Калибр;

24 крылатые ракеты Х-101;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

402 вражеских БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БпЛА на 7 локациях.

Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.