В ночь на 14 марта, начиная с 18:00 минувших суток, РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами.

Ночная атака на Украину 14 марта: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения:

  • 2 противокорабельные ракеты Циркон (район пуска – ВОТ АР Крым);
  • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская обл., РФ);
  • 25 крылатых ракет Калибр (район пуска – акватории Черного и Каспийского морей);
  • 24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска – Вологодская обл., РФ);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/ 69 (район пуска – Курская обл., РФ, ВОТ Донецкой обл.);
  • 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское, Чауда ВОТ АР Крым, около 250 из них – Шахеды.

Основным направлением удара РФ стала Киевщина.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника разных типов:

  • 1 противокорабельную ракету Циркон;
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 25 крылатых ракет Калибр;
  • 24 крылатые ракеты Х-101;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 402 вражеских БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БпЛА на 7 локациях.

Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

