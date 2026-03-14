Вночі 14 березня під час масованої атаки України РФ застосувала велику кількість крилатих ракет, водночас силам ППО вдалося знищити всі їх.

Ігнат розповів про деталі масованого обстрілу України 14 березня

Начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що по ворожих ракетах працювали системи ППО Patriot та винищувачі F-16.

– Сьогодні був черговий масований удар. Близько 500 засобів повітряного нападу. Тут були у нас ракети, які атакують по балістичній траєкторії. Це Іскандер-М або ж С-400, а також дві протикорабельні ракети Циркон, – розповів він.

Ігнат наголосив, що вдалося перехопити більшу кількість балістики або ракет, які летили по балістичній траєкторії.

– Далі ми маємо 100% збиття сьогодні крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% ракет, таких як Х-101 або ж Калібр, вдається перехопити, – зазначив речник.

Водночас він підкреслив, що такий результат сьогодні є заслугою насамперед українських пілотів.

– Відзначає командувач Повітряних сил передусім роботу льотчиків F-16 та інших, які більшу частину крилатих ракет сьогодні збили. Також зенітники 96-ої Київської зенітно-ракетної бригади попрацювали непогано саме у збитті ракет, – додав Ігнат.

Крім того, він зауважив, що є дуже непогані результати у екіпажів дронів-перехоплювачів.

– Значну частину ударних дронів вдалося перехопити саме цим інноваційним… Не скажу, що він вже інноваційний, тому що вже весь світ цікавиться цим способом збиття, перехоплення ударних БПЛА, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч на 14 березня РФ атакувала Україну 430 БпЛА та 68 ракетами, зокрема Цирконами, Іскандерами та Калібрами. Нашим захисникам вдалося збити 460 повітряних цілей.

Фото: Медіа Центр Україна

