В воскресенье графики ограничения мощности будут введены вечером для промышленности во всех областях Украины.

— Завтра, 15 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.

В компании советуют перенести активное потребление электроэнергии на дневное время – с 11:00 до 16:00.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на середину марта импортируемая из Европы электроэнергия обеспечивает 12% суточного потребления.

Дефицит в часы пиковой нагрузки составляет около 1 ГВт.

Шмыгаль отметил, что в настоящее время в некоторых областях отключения электричества не применяются.

Там, где от них пока невозможно отказаться, применяется 1-1,5 очереди в графиках. Дефицит мощности в энергосистеме в часы пикового потребления составляет около 1 ГВт.

Импорт продолжается и составляет около 12% от общего потребления в течение суток, благодаря чему мы лучше удерживаем ситуацию в часы пиковой нагрузки.

