У неділю графіки обмеження потужності будуть застосовані для промисловості ввечері у всіх областях України.

– Завтра, 15 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.

В компанії радять перенести активне споживання електроенергії на денний час – з 11:00 до 16:00.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що станом на середину березня імпортована з Європи електроенергія забезпечує 12% від добового споживанняю

Дефіцит у години пікового навантаження становить близько 1 ГВт.

Шмигаль зауважив, що наразі в частині областей відключення електрики не застосовуються.

Там, де від них поки що неможливо відмовитися, застосовується 1-1,5 черги у графіках. Дефіцит потужності в енергосистемі у пікові години споживання складає близько 1 ГВт.

Імпорт продовжується і складає близько 12% від загального споживання упродовж доби, завдяки чому ми краще утримуємо ситуацію у години пікового навантаження.

Пов'язані теми:

