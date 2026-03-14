В Гришино продолжаются интенсивные бои, ВСУ не дают РФ оккупировать село— ДШВ
- Украинские военные продолжают сдерживать давление противника в Покровской агломерации.
- Наши защитники удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в селе Гришино.
- Тем самым Силы обороны срывают попытки РФ оккупировать этот населенный пункт.
Силы обороны ликвидируют российских военных в Гришино, что в Покровском районе Донецкой области, там идут стрелецкие бои.
Ситуация в Гришино и сдерживание давления врага в Покровской агломерации
Как сообщил 7 корпус ДШВ, несмотря на сложную оперативную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать давление противника в Покровской агломерации.
— Подразделения в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино. Тем самым Силы обороны срывают попытки противника оккупировать населенный пункт, — говорится в сообщении.
В частности, Скеля 425 совместно со 155 отдельными механизированными бригадами проводят зачистку центральной части Гришиного. Идут интенсивные бои.
Враг пытается закрепиться в застройке, однако украинские подразделения системно обнаруживают и уничтожают группы противника, чтобы полностью выбить оккупантов за пределы населенного пункта.
В то же время Скеля а и 155 ОМБр во взаимодействии со смежными подразделениями активно поражают противника дронами в северо-западной части Покровска. Именно этот участок враг пытается использовать в качестве плацдарма для накопления личного состава перед дальнейшим продвижением в направлении Гришиного.