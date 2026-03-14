Сили оборони ліквідують ворога у Гришиному, що у Покровському районі Донецької області, там йдуть стрілецькі бої.

Ситуація у Гришиному та стримування тиску ворога у Покровській агломерації

Як повідомив 7 корпус ДШВ, попри складну оперативну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск противника у Покровській агломерації.

– Підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному. Тим самим, Сили оборони зриваюють спроби противника окупувати населений пункт, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Скеля 425 спільно з 155 окрема механізована бригада проводять зачистку центральної частини Гришиного. Тривають інтенсивні бої.

Зазначається, що ворог намагається закріпитися у забудові, проте українські підрозділи системно виявляють і знищують групи противника, аби повністю вибити окупантів за межі населеного пункту.

Водночас Скеля та 155 ОМБр у взаємодії із суміжними підрозділами активно уражають противника дронами у північно-західній частині Покровська. Саме цю ділянку ворог намагається використати як плацдарм для накопичення особового складу перед подальшим просуванням у напрямку Гришиного.

