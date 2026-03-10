Российские войска готовятся к активизации наступательных действий на Покровском направлении и накапливают резервы.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер группировки войск Восток Григорий Шаповал.

Что происходит на Покровском направлении

По словам Шаповала, в районе Покровско-Мирноградской агломерации фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с использованием накопленных резервов.

В то же время российские войска увеличивают количество авиаударов и применение других огневых средств.

Несмотря на это, подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать позиции на северных окраинах Покровска и Мирнограда.

По словам спикера, с начала суток в зоне ответственности группировки войск Восток украинские военные уже отбили 30 штурмов российских войск.

На Славянском направлении враг атаковал в районах Закитного и Платоновки, где одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении российские войска осуществили атаку в районе Никифоровки.

Наибольшая активность зафиксирована на Константиновском направлении, где оккупанты провели 14 наступательных действий в районах Плещеевки, Иванополья, Щербиновки, Русина Яра и Софиевки, а также в направлении Константиновки, Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении российские войска 13 раз пытались потеснить украинских защитников с позиций.

Бои продолжались вблизи Шахово, Мирнограда, Родинского, Гришино, Котлино, Удачного и Молодецкого. Одно боевое столкновеление продолжается.

По словам Шаповала, украинские военные усиливают аэроразведку, проводят дополнительное минирование возможных маршрутов продвижения противника и блокируют его логистические пути.

Также активно работают подразделения беспилотников, артиллерия и авиация.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Александр Комаренко заявил, что Силы обороны Украины освободили почти всю часть Днепропетровской области, которая была оккупирована российскими войсками — более 400 кв. км территории.

Источник : Укрінформ

