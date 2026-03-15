Ситуация на Ближнем Востоке показывает, насколько мир нуждается в Украине, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

В интервью чилийскому изданию La Tercera Андрей Сибига подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует, насколько мир нуждается в компетенциях, боевом опыте и технологиях Украины.

К тому же, отвечая на вопрос об ожиданиях нового раунда мирных переговоров, Сибига сказал:

Сейчас смотрят

– В принципе, мы могли ожидать новый раунд переговоров, и было согласовано, что он состоится на прошлой неделе. Но из-за этой эскалации вокруг Ирана или России его отложили. Наша команда работает над определением новой даты.

Он подчеркнул, что Украина стремится “способствовать надлежащему положению конца ситуации эскалации или деэскалации на Ближнем Востоке, поэтому для нас это вызов в отношении наших складов, в плане доступности ракет, потому что наши партнеры их используют”.

Сибига считает, “если мы поможем с нашими перехватчиками, с нашими дронами, это значит, что они (наши партнеры – Ред.) смогут сэкономить использование очень дорогих ракет. И теперь мы помогаем с этим. Практически наши команды работают в конкретных странах, сотрудничают с партнерами, имея наш опыт и помогают бороться с иранской атакой”.

– И, конечно, например, нам нужно не допустить, чтобы Россия использовала эту ситуацию в свою пользу, – заметил Сибига.

Напомним, что министр иностранных дел Андрей Сибига посещал Чили, чтобы принять участие в смене командования и инаугурации новоизбранного президента Чили Хосе Антонио Каста.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.