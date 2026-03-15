Ситуація на Близькому Сході показує, наскільки світ потребує України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга про роль України для світу у контексті ситуації на Близькому Сході

В інтерв’ю чилійському виданню La Tercera Андрій Сибіга наголосив, що ситуація на Близькому Сході демонструє, наскільки світ потребує компетенцій, бойового досвіду та технологій України.

До того ж, відповідаючи на питання про очікування щодо нового раунду мирних переговорів, Сибіга сказав:

– В принципі, ми могли очікувати новий раунд переговорів, і було погоджено, що він відбудеться минулого тижня. Але через цю ескалацію навколо Ірану чи Росії її відклали. Наша команда працює над встановленням нової дати.

Він наголосив, що Україна прагне “сприяти належному покладенню кінця ситуації ескалації чи деескалації на Близькому Сході, тому для нас це виклик щодо наших складів, у плані доступності ракет, бо наші партнери їх використовують”.

Сибіга вважає, “якщо ми допоможемо з нашими перехоплювачами, з нашими дронами, це означає, що вони (наші партнери, – Ред.) зможуть заощадити використання дуже дорогих ракет. І тепер ми допомагаємо з цим. Практично наші команди працюють у конкретних країнах, співпрацюють з партнерами, маючи наш досвід і допомагають боротися з іранською атакою”.

– І, звичайно, наприклад, нам потрібно не допустити, щоб Росія використала цю ситуацію на свою користь, – зауважив Сибіга.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідував Чилі, щоб взяти участь у зміні командування та інавгурації новообраного президента Чилі Хосе Антоніо Каста.

