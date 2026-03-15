Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 15 марта: ВСУ ликвидировали 740 оккупантов, корабль и 1 984 БпЛА
За минувшие сутки украинские защитники на фронте уничтожили не менее 740 российских военных.
Таким образом, общие боевые потери противника на 15 марта превысили 1 млн 279 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас смотрят
Потери врага на 15 марта 2026 года
- личного состава – около 1 279 170 (+740) человек;
- танков – 11 781 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 24 213 (+1) ед.;
- артиллерийских систем – 38 438 (+17) ед.;
- РСЗО – 1 686 ед.;
- средств ПВО – 1 332 ед.;
- самолетов – 435 ед.;
- вертолетов – 349 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 179 270 (+1 984) шт.;
- крылатых ракет – 4 468 (+65) шт.;
- кораблей / катеров – 32 (+1) шт. (подтвержден результат предыдущих поражений);
- подводных лодок – 2 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 83 513 (+110) ед.;
- специальной техники – 4 089 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.