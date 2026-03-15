За минувшие сутки украинские защитники на фронте уничтожили не менее 740 российских военных.

Таким образом, общие боевые потери противника на 15 марта превысили 1 млн 279 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 15 марта 2026 года

личного состава – около 1 279 170 (+740) человек;

танков – 11 781 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 24 213 (+1) ед.;

артиллерийских систем – 38 438 (+17) ед.;

РСЗО – 1 686 ед.;

средств ПВО – 1 332 ед.;

самолетов – 435 ед.;

вертолетов – 349 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 179 270 (+1 984) шт.;

крылатых ракет – 4 468 (+65) шт.;

кораблей / катеров – 32 (+1) шт. (подтвержден результат предыдущих поражений);

подводных лодок – 2 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 83 513 (+110) ед.;

специальной техники – 4 089 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.

