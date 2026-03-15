За минулу добу українські захисники на фронті знищили щонайменше 740 російських військових.

Таким чином загальні бойові втрати противника на 15 березня перевищили 1 млн 279 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 15 березня 2026 року

  • особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб;
  • танків – 11 781 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од;
  • артилерійських систем – 38 438 (+17) од;
  • РСЗВ – 1 686 од;
  • засоби ППО – 1 332 од;
  • літаків / aircraft – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 349 од;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од;
  • крилаті ракети – 4 468 (+65) од;
  • кораблі / катери – 32 (+1) од (підтверджено результат попередніх уражень);
  • підводні човни – 2 од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од;
  • спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 481-шу добу.

