За минулу добу українські захисники на фронті знищили щонайменше 740 російських військових.

Таким чином загальні бойові втрати противника на 15 березня перевищили 1 млн 279 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 15 березня 2026 року

особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб;

танків – 11 781 (+4) од;

бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од;

артилерійських систем – 38 438 (+17) од;

РСЗВ – 1 686 од;

засоби ППО – 1 332 од;

літаків / aircraft – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 349 од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од;

крилаті ракети – 4 468 (+65) од;

кораблі / катери – 32 (+1) од (підтверджено результат попередніх уражень);

підводні човни – 2 од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од;

спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 481-шу добу.

