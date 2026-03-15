Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 15 березня: ЗСУ ліквідували 740 окупантів, корабель та 1 984 БпЛА
За минулу добу українські захисники на фронті знищили щонайменше 740 російських військових.
Таким чином загальні бойові втрати противника на 15 березня перевищили 1 млн 279 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 15 березня 2026 року
- особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб;
- танків – 11 781 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од;
- артилерійських систем – 38 438 (+17) од;
- РСЗВ – 1 686 од;
- засоби ППО – 1 332 од;
- літаків / aircraft – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 349 од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од;
- крилаті ракети – 4 468 (+65) од;
- кораблі / катери – 32 (+1) од (підтверджено результат попередніх уражень);
- підводні човни – 2 од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од;
- спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 481-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
