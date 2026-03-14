Українська сторона надала представникам іноземних дипломатичних місій вичерпну інформацію про наслідки російських атак на нафтопровід Дружба.

Про це повідомляє МЗС України.

14 березня Нафтогаз і МЗС України провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій 31 держави щодо ситуації навколо нафтопроводу Дружба.

На брифінгу було представлено вичерпні матеріали про характер атак на їхні наслідки, були надані фото- і відеозаписи з місця подій.

– З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 400 атак на об’єкти Групи Нафтогаз. Лише у 2026 році зафіксовано вже понад 30 обстрілів. Зокрема атака 27 січня на інфраструктуру нафтопроводу Дружба спричинила значні пошкодження, – заявив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Він наголосив, що відновлення такої інфраструктури є складним технологічним процесом, який потребує часу, спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних російських ударів.

У брифінгу взяли участь представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів України.

– Група Нафтогаз разом з МЗС продовжує інформувати міжнародних партнерів про наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та про хід відновлюваних робіт, – зазначив Корецький

На заході були присутні представники Угорщини та Словаччини. Ці країни категорично наполягають на відновленні роботи нафтопроводу.

Нагадаємо, 27 січня внаслідок цілеспрямованої російської атаки зазнали значних пошкоджень технологічне та допоміжне обладнання нафтопроводу Дружба.

Після цього Україна припинила транспортування енергоносія цим нафтопроводом.

