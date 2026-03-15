Відновлення нафтопроводу Дружба тотожне зняттю санкцій з Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 14 березня під час зустрічі з журналістами.

— Перше питання – всі разом вирішили відновити експорт російської нафти? Я сказав, що мені складно, тому що лідери хочуть перестрибнути цей крок. Це неправильно. Питання глобальніше: ми продаємо російську нафту або ми її не продаємо. Тому що мене змушують відновити Дружбу. Чим це відрізняється від зняття санкцій з “рускіх”, – заявив Володимир Зеленський.

Раніше президент України висловив занепокоєння стосовно того, що фінансова допомога з боку країн Європейського Союзу залежить від відновлення нафтопроводу Дружба для постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Зараз дивляться

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що проти відновлення експорту російської нафти, та назвав умови, які європейські лідери ставлять перед Україною, шантажем.

— Чому ми можемо в одному випадку казати Сполученим Штатам Америки, що ми проти зняття санкцій, а з іншого боку, змушувати Україну відновити подання нафти через Дружбу ще й за політичною ціною, якою оплачується антиєвропейська політика? Це також своєрідне зняття санкцій, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 27 січня унаслідок російської атаки було зруйновано інфраструктуру нафтопроводу Дружба.

14 березня Нафтогаз і МЗС України провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій 31 держави щодо ситуації навколо нафтопроводу Дружба. На брифінгу було представлено вичерпні матеріали про характер атак та їхні наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця подій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.