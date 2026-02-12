Удар РФ 27 січня зупинив нафтопровід Дружба: Сибіга відповів на скарги Угорщини
- Очільник МЗС Андрій Сибіга закликав Угорщину припинити політику "подвійних стандартів" та адресувати претензії щодо зупинки транзиту нафти Москві, чиї удари 27 січня зруйнували інфраструктуру нафтопроводу Дружба.
- Міністр наголосив, що причиною енергетичних проблем є російська агресія, проте уряд Орбана досі не спромігся диверсифікувати поставки та визнати Росію винною в обстрілах.
Україна відреагувала на наміри угорської сторони знову скаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід Дружба. Справжня причина перебоїв – не дії України, а регулярні обстріли з боку Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
МЗС про претензії Угорщини щодо транзиту нафти
– Ми знаємо, що угорська сторона готується знову поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід Дружба. Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх “друзів” у Москві з цими фотографіями. Це палаюча інфраструктура нафтопроводу Дружба після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти, – зазначив Сибіга.
За його словами, Угорщина не висловила російським військам жодного протесту з цього приводу. Він зазначив, що у Будапешті навіть не змогли вимовити слово – Росія. Подвійні стандарти в кращому вигляді, стверджує очільник МЗС України.
На його думку, правда полягає в тому, що Москва перестала бути надійним постачальником, коли почала повномасштабну агресію проти України. Ця агресія є причиною всіх проблем, переконаний Сибіга.
На жаль, зазначив очільник МЗС України, років цієї реальності виявилося недостатньо, щоб уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана усвідомив це і диверсифікував поставки. Водночас Україна пропонує їм розплющити очі, резюмував він.