Во вторник графики ограничения подачи электроэнергии для бытовых потребителей применяться не будут, для промышленности графики ограничения мощности будут введены в вечерние часы.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 17 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго предлагают перенести активное потребление электроэнергии на дневное время – с 11:00 до 15:00.

Сейчас смотрят

Напомним, правительство Украины рассчитывает в следующие два года добавить не менее 1,5 ГВт мощности на стыках украинской энергосистемы с европейской.

Как сообщили в Минэнерго, это должно расширить возможности импорта-экспорта электроэнергии, что является одной из приоритетных задач.

— В следующие два года планируем добавить не менее 1,5 ГВт мощностей. Украина стремится быть не только частью общей сети, но и равноправным партнером в формировании энергетической безопасности и силы всего континента, – говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что с момента отключения от российской энергосистемы и присоединения к ENTSO-E Украина прошла путь “от нуля до 2450 МВт импортной мощности”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.