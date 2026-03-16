Графики отключения света 17 марта будут действовать для промышленности
Во вторник графики ограничения подачи электроэнергии для бытовых потребителей применяться не будут, для промышленности графики ограничения мощности будут введены в вечерние часы.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 17 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго предлагают перенести активное потребление электроэнергии на дневное время – с 11:00 до 15:00.
Напомним, правительство Украины рассчитывает в следующие два года добавить не менее 1,5 ГВт мощности на стыках украинской энергосистемы с европейской.
Как сообщили в Минэнерго, это должно расширить возможности импорта-экспорта электроэнергии, что является одной из приоритетных задач.
— В следующие два года планируем добавить не менее 1,5 ГВт мощностей. Украина стремится быть не только частью общей сети, но и равноправным партнером в формировании энергетической безопасности и силы всего континента, – говорится в сообщении.
В Минэнерго отметили, что с момента отключения от российской энергосистемы и присоединения к ENTSO-E Украина прошла путь “от нуля до 2450 МВт импортной мощности”.