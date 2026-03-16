У вівторок графіки обмеження постачання електроенергії для побутових споживачів застосовуватися не будуть, для промисловості графіки обмеження потужності будуть введені у вечірні години.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 17 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго пропонують перенести активне споживання електроенергії на денний час – з 11:00 до 15:00.

Зараз дивляться

Нагадаємо, уряд України розраховує у наступні два роки додати щонайменше 1,5 ГВт перетинів української енергосистеми з європейською.

Як повідомили в Міненерго, це має розширити можливості імпорту-експорту електроенергії, що є одним з пріоритетних завдань.

– В наступні два роки плануємо додати щонайменше 1,5 ГВт перетинів. Бо Україна прагне бути не лише частиною спільної мережі, а рівноправним партнером у формуванні енергетичної безпеки та сили всього континенту, – йдеться у дописі.

У Міненерго зазначили, що з моменту від’єднання від російської енергосистеми та приєднання до ENTSO-E Україна пройшла шлях “від нуля до 2450 МВт імпортної потужності”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.