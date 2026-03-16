Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 16 марта 2026 года — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения.
Об этом сообщают в Генеральном штабе Украины.
Противник нанес 74 авиационных ударов — сбросил 212 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3917 дронов-камикадзе и совершил 2572 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.