За минулу добу на фронті відбулося 154 бойові зіткнення.

Про це повідомляють у Генеральному штабі України.

Противник завдав 74 авіаційних ударів – скинув 212 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3917 дронів-камікадзе та здійснив 2572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 16 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.

