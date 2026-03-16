Война не знает пауз. Потребность в ресурсах, поддерживающих армию, тоже не исчезает. Это стало причиной создания СТРУМ — системы ежемесячной поддержки, которая обеспечивает 12-ю бригаду Азов всем необходимым на постоянной основе. Как работает стабильное финансирование, где каждая подписка усиливает общий поток поддержки?

Что такое СТРУМ?

СТРУМ — модель регулярных взносов, которая превращает отдельные пожертвования в предсказуемый ресурс. Благодаря подписке бригада может не только реагировать на срочные запросы, но и планировать закупки, ремонты и обеспечение заранее.

Большинство потребностей фронта возникает внезапно — в ситуациях, когда ждать завершения сбора средств просто нет времени. Регулярный ресурс позволяет действовать быстро: средства, внесенные вчера, сегодня уже работают в виде снаряжения, техники или дронов.

Как работает система подписки

Механика STRUM проста и надежна, как энергосеть:

каждый подписчик — отдельное звено;

вместе они формируют непрерывный поток;

этот поток питает подразделение без сбоев.

Благодаря этому бойцы Азова знают: поддержка будет не эпизодической, а постоянной.

Куда направляются средства

Все взносы по подписке сразу превращаются в практические решения. Средства направляются на:

связь: радиостанции, антенны, комплектующие;

снаряжение: средства защиты, магазины;

транспорт: автомобили, технику, запчасти;

дроны: FPV, квадрокоптеры, крылья, наземные платформы;

оптику: тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы;

электронику: генераторы, ноутбуки, периферию.

Между пожертвованием и результатом — минимальное расстояние. Это позволяет быстро удовлетворять критические потребности.

Прозрачность и отчетность

СТРУМ прозрачно публикует финансово-закупочные отчеты, чтобы подписчики видели, как именно работает их поддержка. В конце 2025 года сообщество продолжило активно расти: в декабре и январе к сети поддержки присоединилось более 1000 новых подписчиков, что существенно укрепило стабильность системы регулярного обеспечения бригады.

Результаты ноября–декабря 2025 года:

7 554 406 грн — привлечено через подписку;

5 557 346 грн — направлено на закупки для подразделений бригады.

За эти два месяца удалось удовлетворить запросы шести различных подразделений, в частности Батальона беспилотных систем, подразделений специального назначения, медицинской роты и артиллерийской группы.

Основные расходы были направлены на укрепление беспилотных подразделений, связи и технического обеспечения. Были закуплены комплектующие для FPV-систем и БПЛА, аккумуляторы, антенны, системы связи, генераторы, оборудование для работы экипажей дронов, а также специализированное снаряжение для других подразделений.

Открытые отчеты демонстрируют ключевое преимущество подписки: регулярные взносы позволяют без задержек закрывать критические запросы, поддерживать непрерывную работу подразделений и быстро реагировать на потребности фронта. Именно предсказуемость финансирования делает СТРУМ эффективным инструментом поддержки бригады.

Почему регулярность имеет значение?

Разовые пожертвования помогают в конкретный момент. Но стабильность дает возможность держать темп без остановок. Постоянная поддержка позволяет планировать, избегать простоев и сохранять готовность подразделений на должном уровне.

Чем СТРУМ отличается от разовой помощи?

Разовый взнос — это реакция. Подписка — это система. Модель СТРУМ питает «Азов» и работает как долгосрочное соглашение доверия между гражданскими и военными, которое обеспечивает ресурсы там, где они нужны постоянно.

Как стать подписчиком STRUM?

Оформление подписки занимает несколько минут. Вы выбираете удобную сумму — и ваш взнос становится частью общего потока, который ежемесячно поддерживает бригаду.

Подробности — на сайте strum.azov.one. Регулярная поддержка — способ быть рядом с фронтом не разово, а системно.

Фото: СТРУМ Азов

