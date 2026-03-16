Війна не має пауз. Потреба в ресурсі, який підтримує армію, теж не зникає. Це стало причиною створення СТРУМу — системи щомісячної підтримки, що забезпечує 12-ту бригаду Азов необхідним на постійній основі. Як працює стабільне живлення, де кожна підписка підсилює спільний потік підтримки?

Що таке СТРУМ?

СТРУМ — модель регулярних внесків, яка перетворює окремі донати на передбачуваний ресурс. Завдяки підписці бригада може не лише реагувати на термінові запити, а й планувати закупівлі, ремонти та забезпечення наперед.

Більшість потреб фронту виникає раптово — у ситуаціях, коли чекати завершення зборів просто немає часу. Регулярний ресурс дозволяє діяти швидко: кошти, внесені вчора, сьогодні вже працюють у вигляді спорядження, техніки чи дронів.

Як працює система підписки

Механіка STRUM проста й надійна, як енергомережа:

кожен підписник — окрема ланка;

разом вони формують безперервний потік;

цей потік живить підрозділ без збоїв.

Завдяки цьому бійці Азову знають: підтримка буде не епізодичною, а постійною.

Куди спрямовуються кошти

Усі внески з підписки одразу переходять у практичні рішення. Кошти спрямовуються на:

зв'язок: радіостанції, антени, комплектуючі;

спорядження: засоби захисту, магазини;

транспорт: автомобілі, техніку, запчастини;

дрони: FPV, квадрокоптери, «крила», наземні платформи;

оптику: тепловізори, прилади нічного бачення, приціли; електроніку: генератори, ноутбуки, периферію.

Між донатом і результатом — мінімальна дистанція. Це дозволяє швидко закривати критичні потреби.

Прозорість і звітність

СТРУМ прозоро публікує фінансово-закупівельні звіти, щоб підписники бачили, як саме працює їхня підтримка. Наприкінці 2025 року спільнота продовжила активно зростати: у грудні та січні до мережі підтримки долучилося понад 1000 нових підписників, що суттєво посилило стабільність системи регулярного забезпечення бригади.

Результати листопада–грудня 2025:

7 554 406 грн — залучено через підписку;

— залучено через підписку; 5 557 346 грн — спрямовано на закупівлі для підрозділів бригади.

За ці два місяці вдалося закрити запити шести різних підрозділів, зокрема Батальйону безпілотних систем, підрозділів спеціального призначення, медичної роти та артилерійської групи.

Основні витрати спрямували на підсилення безпілотних підрозділів, зв’язку та технічного забезпечення. Було закуплено комплектуючі для FPV-систем і БПЛА, акумулятори, антени, системи зв’язку, генератори, обладнання для роботи екіпажів дронів, а також спеціалізоване спорядження для інших підрозділів.

Відкриті звіти демонструють ключову перевагу підписки: регулярні внески дозволяють без затримок закривати критичні запити, підтримувати безперервну роботу підрозділів і швидко реагувати на потреби фронту. Саме передбачуваність фінансування робить СТРУМ ефективним інструментом підтримки бригади.

Чому регулярність має значення?

Разові донати допомагають у конкретний момент. Але стабільність дає можливість тримати темп без зупинок. Постійна підтримка дозволяє планувати, уникати простоїв і зберігати готовність підрозділів на належному рівні.

Чим СТРУМ відрізняється від разової допомоги?

Разовий внесок — реакція. Підписка — це система. Модель СТРУМ живить Азов працює як довготривала угода довіри між цивільними та військовими, яка забезпечує ресурс там, де він потрібен постійно.

Як стати підписником STRUM?

Оформлення підписки займає кілька хвилин. Ви обираєте комфортну суму — і ваш внесок стає частиною спільного потоку, який щомісяця підтримує бригаду.

Деталі — на сайті strum.azov.one. Регулярна підтримка — спосіб бути поруч із фронтом не разово, а системно.

Фото: СТРУМ Азов

