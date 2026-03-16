В Брюсселе состоялось заседание энергетического Рамштайна: подробности
- На заседании энергетического Рамштайна обсудили поддержку энергетического сектора Украины и подготовку к предстоящему зимнему периоду.
- Для реализации основных кратко- и среднесрочных приоритетов Украины необходимо не менее €5,4 млрд из пакета финансовой поддержки объемом €90 млрд.
Сегодня на заседании Совета ЕС по энергетическим вопросам в Брюсселе обсудили поддержку энергетики Украины и Молдовы.
В Брюсселе состоялось заседание Координационной группы по энергетической помощи Украине (энергетический Рамштайн).
Ключевая тема — подготовка Украины к предстоящему зимнему периоду и укрепление энергетической устойчивости страны, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Заседание энергетического Рамштайна: что известно
Еврокомиссар Дан Йоргенсен сообщил, что на заседании Совета ЕС провели энергетический Рамштайн для обсуждения вопросов дальнейшей поддержки энергетического сектора Украины.
— Очень важно продолжать поддерживать Украину, поскольку поддержка Украины – это поддержка Европы, — заявил еврокомиссар.
Партнеры подтвердили предоставление дополнительных мощных автотрансформаторов, мобильных газовых турбин и спецтехники для ремонта высоковольтных линий.
— Мы провели важный обмен мнениями с министрами из Украины и Молдовы. Мы строго осудили удары по украинской энергетической инфраструктуре и в очередной раз подчеркнули твердую поддержку Украины и Молдовы, что является общим приоритетом кипрского председательства в ЕС, — заявил министр энергетики Кипра Майкл Дамианос.
Шмыгаль сообщил, что СНБО Украины утвердил Национальный план устойчивости, который обеспечит бесперебойные поставки электроэнергии, воды и тепла.
По его словам, для реализации основных кратко- и среднесрочных приоритетов Украине необходимо не менее €5,4 млрд из пакета финансовой поддержки объемом €90 млрд.
Комментируя обсуждение прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию, еврокомиссар Йоргенсен напомнил, что причиной повреждения нефтепровода Дружба является агрессия РФ.
Он также подчеркнул, что в настоящее время в Европе отсутствует непосредственная угроза безопасности поставок топлива.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве в феврале заявила, что Украина и европейские партнеры в марте проведут встречу по вопросам энергетики, так называемый энергетический Рамштайн.
