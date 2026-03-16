В понедельник, 30 марта, в Виннице состоится региональный Украинский Женский Конгресс Сила женщин. Винницкая область, посвященный роли женщин в формировании сильных и устойчивых общин.

Об этом сообщает сайт организации.

Украинский Женский Конгресс в Виннице

Региональные Украинские Женские Конгрессы проводятся по всей Украине, чтобы сделать видимым опыт женщин-лидеров в общинах и масштабировать его на всю страну.

Мероприятие в Виннице объединит военных, ветеранок, представительниц власти, бизнеса, общественного сектора и международных организаций, а главными его героинями станут женщины, которые своими решениями меняют жизнь общин.

Это люди, у которых есть личные истории лидерства: мать, потерявшая сына и запустившая в его память социальную инициативу для ветеранов; жены погибших, открывающие бизнес, направленный на помощь фронту; депутат областного совета, воюющая на передовой.

К работе Украинского Женского Конгресса Сила женщин. Винницкая область 30 марта можно присоединиться онлайн, заполнив регистрационную форму.

– В фокусе мероприятия в Виннице – опыт женского лидерства, который рождается в регионах в ответ на вызовы войны. Мы исследуем, как личное лидерство трансформируется в ответственное: когда женщины поддерживают устойчивость своих общин и всей страны, – отметила соучредительница Украинского Женского Конгресса, вице-спикер Елена Кондратюк.

Как рассказала соучредительница Конгресса и его директор Светлана Войцеховская, участники будут обсуждать практические решения, которые помогают общинам сохранять устойчивость и развиваться даже в сложных условиях.

– Особое внимание мы уделим роли общин и женщин-лидеров на пути к Европейскому Союзу, – сообщила соучредительница Украинского Женского Конгресса, народный депутат Мария Ионова.

Среди ключевых партнеров мероприятия – фонд МХП-Громади, который представит успешные кейсы взаимодействия социально ответственного бизнеса и общин.

Украинский Женский Конгресс – это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Он основан в 2017 году.

Благодаря деятельности Конгресса в Украине, в частности, был отменен запрет на 450 “мужских” профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности.

Украинский Женский Конгресс ежегодно проводит мероприятие в Киеве и серию специальных мероприятий в регионах Украины.

Фото: Украинский Женский Конгресс

