Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении девяти лиц, которых обвиняют в совершении военных преступлений во время российской оккупации на территории Бучи в Киевской области.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте.

В частности, под санкции попал генерал-полковник Александр Чайко, бывший командующий войсками Восточного военного округа России. Он был главным командующим в Украине во время вторжения российских оккупантов в Бучу.

Кроме него, в список попали другие военные РФ, причастные к военным преступлениям в Буче, Гостомеле, Ирпене и Бородянке.

– Подчиненные им войска участвовали в мародерстве, пытках и принуждении гражданских лиц убирать тела погибших российских солдат. Один из включенных в список лиц несет ответственность за усыновление ребенка из оккупированной Донецкой области, которого незаконно депортировали в Россию, – говорится в сообщении.

В связи с введенными ограничениями в ЕС заблокировали активы девяти фигурантов, а любые денежные операции с ними со стороны европейских субъектов стали невозможны.

Кроме того, для этих лиц закрыты границы государств-членов ЕС и запрещен проезд через их территорию.

В конце марта 2025 года Национальная полиция Украины сообщила, что следователи смогли идентифицировать за последний год более 2,5 тыс. российских военных, которые находились в Буче после начала полномасштабного вторжения РФ.

