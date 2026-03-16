За преступления в Буче: девять военных РФ попали под санкции ЕС
- Совет ЕС ввел санкции против девяти российских военнослужащих, причастных к военным преступлениям, мародерству и пыткам во время оккупации Бучи, Ирпеня и других городов Киевской области.
- Новые ограничения предусматривают полное замораживание активов фигурантов, запрет на любые финансовые операции с ними и закрытие границ Евросоюза для их въезда.
Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении девяти лиц, которых обвиняют в совершении военных преступлений во время российской оккупации на территории Бучи в Киевской области.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте.
В частности, под санкции попал генерал-полковник Александр Чайко, бывший командующий войсками Восточного военного округа России. Он был главным командующим в Украине во время вторжения российских оккупантов в Бучу.
Кроме него, в список попали другие военные РФ, причастные к военным преступлениям в Буче, Гостомеле, Ирпене и Бородянке.
– Подчиненные им войска участвовали в мародерстве, пытках и принуждении гражданских лиц убирать тела погибших российских солдат. Один из включенных в список лиц несет ответственность за усыновление ребенка из оккупированной Донецкой области, которого незаконно депортировали в Россию, – говорится в сообщении.
В связи с введенными ограничениями в ЕС заблокировали активы девяти фигурантов, а любые денежные операции с ними со стороны европейских субъектов стали невозможны.
Кроме того, для этих лиц закрыты границы государств-членов ЕС и запрещен проезд через их территорию.
В конце марта 2025 года Национальная полиция Украины сообщила, что следователи смогли идентифицировать за последний год более 2,5 тыс. российских военных, которые находились в Буче после начала полномасштабного вторжения РФ.