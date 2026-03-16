Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти дев’яти осіб, яких звинувачують у скоєнні воєнних злочинів під час російської окупації на території Бучі в Київській області.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, оприлюдненій на офіційному сайті.

Зокрема, під санкції потрапив генерал-полковника Александра Чайко, колишній командувач військ Східного військового округу Росії. Він був головним командувачем в Україні під час вторгнення російських окупантів до Бучі.

Крім нього, до переліку потрапили інші військові РФ, причетні до воєнних злочинів у Бучі, Гостомелі, Ірпені та Бородянці.

– Підпорядковані їм війська брали участь у мародерстві, тортурах та примушуванні цивільних осіб прибирати тіла загиблих російських солдатів. Одна з осіб, включених до списку, несе відповідальність за усиновлення дитини з окупованої Донецької області, яку незаконно депортували до Росії, – йдеться у повідомленні.

Через запроваджені обмеження в ЄС заблокували активи дев’ятьох фігурантів, а будь-які грошові операції з ними з боку європейських суб’єктів стали неможливими.

Окрім того, для цих осіб закрито кордони держав-членів ЄС та заборонено проїзд через їхню територію.

Наприкінці березня 2025 року Національна поліція України повідомила, що слідчі змогли ідентифікувати за останній рік понад 2,5 тис. російських військових, які перебували в Бучі після початку повномасштабного вторгнення РФ.

