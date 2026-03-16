Силы обороны Украины сорвали стратегическую наступательную операцию России, которую российская сторона планировала реализовать в марте этого года.

Об этом заявил в вечернем обращении 16 марта президент Владимир Зеленский.

– И хотя атаки постоянные, штурмы продолжаются, но интенсивность штурмов, масштаб противостояния не тот, который был запланирован россиянами и был обещан их командованием политическому руководству России, – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, это имеет важное значение, поскольку сила Украины на фронте формирует силу всех украинских позиций, дипломатических усилий и способность международных партнеров оставаться рядом с Украиной несмотря на все вызовы.

Сейчас смотрят

Президент выразил благодарность подразделениям, выполняющим боевые задачи на Донецком, Харьковском и Сумском направлениях.

Глава государства отметил подразделения, которые удерживают позиции на Запорожском направлении.

– Россияне там пытаются увеличивать свои силы, но их силы мы уничтожаем. Я благодарю наши ДШВ, все остальные составные части Сил обороны Украины: пехоту, все беспилотные подразделения, артиллерию, разведку, спецназ, силы Нацгвардии и Национальной полиции, которые тоже задействованы. Я благодарю, – отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что обсудил с главой правительства Юлией Свириденко выполнение планов устойчивости для регионов. Эти планы ранее утвердили, и они должны быть реализованы в полном объеме.

– Регионы должны были быть готовы к следующей зиме именно так, как научила прошлая зима, – подчеркнул он.

Президент добавил, что областная власть и каждая община должны нести серьезную ответственность за выполнение этих задач.

– ГСЧС Украины, другие структуры на центральном уровне, наши энергетические компании имеют свою часть ответственности. Ключевая работа – на местах, – отметил президент.

Глава государства также обратил внимание правительственных чиновников и руководителей областей на состояние дорог вблизи фронта и в общинах, где проводят эвакуацию раненых и обеспечивают военную логистику.

– Оборона государства – первый приоритет, – сказал Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.