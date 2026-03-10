Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко заявил, что Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков почти всю часть Днепропетровской области, которая была оккупирована.

Об этом Александр Комаренко сказал в интервью РБК-Украина.

Освобождение Днепропетровской области

Александровское направление — это стык Днепропетровской и Запорожской областей.

На этом направлении наступательные действия ВСУ проводятся силами десантно-штурмовых войск, штурмовых войск при поддержке механизированных бригад.

По словам Александра Комаренко, на Александровском направлении на сегодняшний день освобождено более 400 кв. км территории. На несколько меньшей территории зачищена от врага тыловая зона.

— Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два — зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале мы имеем положительную динамику — освобождено больше территории, чем потеряно, — подчеркнул военный.

Александр Комаренко напомнил, что российское командование постоянно говорит, что им нужен весь Донбасс и буферная зона. Оккупанты двинулись в Днепропетровскую область, потому что именно из нее хотели создать эту буферную зону.

По словам генерал-майора, ситуация на фронте довольно сложная, но контролируемая. Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления — здесь сосредоточены основные усилия противника.

Сейчас количество вражеских атак возле Покровска и Мирнограда несколько снизилось, потому что россияне нацелены именно на Александровское направление.

— Для врага приоритетными остаются Покровское, Александровское и Запорожское направления. Для них это, во-первых, полный контроль над Луганской и Донецкой областями. Во-вторых — максимальное продвижение в Запорожской и Днепропетровской областях. У них такие планы, и их действия для выполнения этих планов будут продолжаться, — говорит Александр Комаренко.

