Сили оборони України зірвали стратегічну наступальну операцію Росії, яку російська сторона планувала реалізувати у березні цього року.

Про це заявив у вечірньому зверненні 16 березня президент Володимир Зеленський.

– І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії, – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, це має важливе значення, оскільки сила України на фронті формує силу усіх українських позицій, дипломатичних зусиль та здатність міжнародних партнерів залишатися поруч з Україною попри всі виклики.

Зараз дивляться

Президент висловив подяку підрозділам, які виконують бойові завдання на Донецькому, Харківському та Сумському напрямках.

Глава держави відзначив підрозділи, які утримують позиції на Запорізькому напрямку.

– Росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо. Я дякую нашим ДШВ, усім іншим складовим Сил оборони України: піхоті, всім безпілотним підрозділам, артилерії, розвідці, спецпризначенцям, силам Нацгвардії та Національної поліції, які теж задіяні. Я дякую, – зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що обговорив із главою уряду Юлією Свириденко виконання планів стійкості для регіонів. Ці плани раніше затвердили, і вони мають бути реалізовані у повному обсязі.

– Регіони мають були готові на наступну зиму саме так, як цього навчила минула зима, – наголосив він.

Президент додав, що обласна влада та кожна громада повинні нести серйозну відповідальність за виконання цих завдань.

– ДСНС України, інші структури на центральному рівні, наші енергетичні компанії мають свою частину відповідальності. Ключова робота – на місцях, – зазначив президент.

Глава держави також звернув увагу урядовців і керівників областей на стан доріг поблизу фронту та в громадах, де проводять евакуацію поранених і забезпечують військову логістику.

– Оборона держави – перший пріоритет, – сказав Зеленський.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.